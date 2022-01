„Kopfstoß, dass das Blut gespritzt ist“ – Geldstrafe für 20-jährigen Oberländer

Aufgrund von Ausgangsbeschränkungen und Sperrstunden hatten sich Freunde aus dem Oberland letztes Jahr einen Partykeller eingerichtet. Die Großmutter eines 20-Jährigen hatte dafür ein Kellerzimmer ihres Hauses zur Verfügung gestellt. Im August war jedoch Schluss mit lustig. So hatte die Oma die ganze Gesellschaft kurzum an die frische Luft gesetzt.

Zuvor war es im Keller allerdings zum Eklat gekommen. So war die Stimmung unter den Freunden nach einem Alkoholika-Großeinkauf schnell explosiv geworden. Gegangen war es um ganze zehn Euro für den Einkauf. Der offene Betrag ärgerte das „Enkerl“ so sehr, dass er seinen besten Freund auf der Couch ansprang und ihm mittels wuchtigen Faustschlägen ins Gesicht einen Nasenbeinbruch und eine Augenverletzung zugefügt hatte. Einem anderen Gast ging es kaum besser: „Er hat mir einen Kopfstoß verpasst, dass das Blut auf die Couch gespritzt ist“, so der Attackierte bei der Polizei.