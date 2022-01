„Jethro Tull“ mit neuem Album: Lebenszeichen eines Rock-Dinos

Innsbruck – Ian Anderson, und da ist er very British indeed, verfügt über die Gabe, sich selbst auf die Schaufel zu nehmen. In einem TT-Interview bezeichnete er sich als „letzten Dinosaurier“ seiner Band. Diese lässt seit 50 Jahren + unter dem seltsamen Namen Jethro Tull (angelehnt an den Namen eines frühen Agrarwissenschafters, kein Witz!) mehr oder weniger konsequent Musik von sich hören. An die 40 Begleitmusiker hat Bandleader Anderson an seiner Seite schon verschlissen. Von der Stammformation ist längst nur noch er, der Dino, übrig.