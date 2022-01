Angeschlagene Auto-Allianz mit neuen Lebenszeichen

Wien – Noch holpert es bei Renault, Nissan und Mitsubishi – das Allianz-Trio hadert weiterhin mit einem in die Jahre gekommenen Modellprogramm. Dessen Erneuerung steht aber nun an, es wird Opfer, aber auch viele Neuheiten geben. Zur ersten Gruppe, die ausgemustert wird, zählt der Micra. Der Kleinwagen, lange eine gesetzte Bank bei Nissan, muss als Einstiegsmodell weichen. Diese Funktion soll ein neuer elektrischer Kompaktwagen auf Basis der neuen Plattform CMF-BEV übernehmen.

Die Micra-Episode ist aber nur ein Detail des neuen Fahrplans, den Nissan, Renault und Mitsubishi in dieser Woche vorgestellt haben. Das bunte Trio plant, innerhalb ihrer engen Kooperation binnen der nächsten fünf Jahre 23 Milliarden Euro allein in die Elektro-Offensive zu stecken. Bis 2030 sind 35 neue Elektro-Modelle vorgesehen, dafür stehen fünf verschiedene Plattformen zur Verfügung. Damit will die Allianz für sich verbuchen, dass sie das „weltweit größte Angebot an Elektroautos“ im Jahr 2030 haben wird. „Es handelt sich dabei um massive Investitionen, die keines der drei Unternehmen allein tätigen könnte“, erklärt der Allianz-Vorsitzende Jean-Dominique Senard. „Gemeinsam machen wir den Unterschied für eine neue, globale und nachhaltige Zukunft: Die Allianz wird bis 2050 klimaneutral.“