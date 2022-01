20-Jährige bei Unfall in St. Ulrich in Auto eingeklemmt

St. Ulrich a. P. – Eine 20-jährige Frau wurde am Freitag bei einem Unfall in St. Ulrich am Pillersee in ihrem Auto eingeklemmt. Laut Polizei fuhr ein 61-Jähriger gegen 16.40 Uhr mit seinem Auto auf der mit Schneematsch bedeckten Pillerseelandesstraße (L2) in Richtung Waidring. In einer Rechtskurve geriet der Wagen ins Schleudern und prallte seitlich gegen das entgegenkommende Auto der 20-Jährigen.