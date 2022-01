Ein Tiroler sorgt bei den ÖSV-Kombinierern für „Raketen unter den Füßen“

ÖSV-Materialfuchs Guido Scheiber und sein Team lässt sich bei der Arbeit nicht aus der Ruhe bringen. „Wir haben alles im Griff“, erzählt der 39-jährige Vomper im TT-Gespräch. Die Bedingungen in Seefeld sind quasi Standardprogramm. „Mitteleuropäischer Schnee“, sagt Scheiber mit einem Lächeln. Für die ÖSV-Mannschaft stehen 280 Paar Langlaufski zur Verfügung. Die besten zehn bis 15 davon werden herausgetestet. In Seefeld sind gleich sieben Serviceleute für die elf ÖSV-Athleten im Einsatz.

Bei den Winterspielen in Peking steht eine Materialschlacht bevor. Die Norweger rücken mit zwei Material-Trucks und 30 Serviceleuten für Speziallangläufer und Kombinierer an. Der Tiroler ist zuversichtlich, dass man als „David“ den „Goliath“ ärgern könne. Die Verhältnisse in China seien ähnlich wie bei den Spielen in Pyeongchang vor vier Jahren: Temperaturen von minus 10 Grad, trocken und windig. Scheiber: „Erschwerend kommt hinzu, dass es immer wieder Sand auf die Loipe weht.“