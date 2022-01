Partygate: Johnson-Gegner Tugendhat will Premierminister werden

London – Im "Partygate"-Skandal um Boris Johnson bringen sich nun auch öffentlich Kandidaten für die Nachfolge des britischen Premierministers in Stellung. Er werde kandidieren, falls es zu einer Abstimmung komme, sagte der konservative Abgeordnete Tom Tugendhat am Samstag dem Sender Times Radio. Der Chef des Auswärtigen Ausschusses im Parlament gilt als parteiinterner Kritiker Johnsons.

"Es liegt an uns, unseren Hut in den Ring zu werfen. Und es liegt an den Wählen, also zuerst an den Parlamentskollegen und dann den Parteimitgliedern, dann zu wählen." Wie die Zeitung "Daily Mail" berichtete, hat Tugendhat die Unterstützung mehrerer Tory-Abgeordneter aus der Mitte der Partei.