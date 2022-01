Italien weiter ohne neuen Präsident: Neue Wahlrunde geplant

Rom – Rom (APA) - Italien sucht weiter ein neues Staatsoberhaupt. Auch im siebenten Wahlgang am Samstag erhielt niemand die absolute Mehrheit von 505 Stimmen, wie der Präsident der Abgeordnetenkammer, Roberto Fico, nach der Auszählung in Rom verkündete. Ein achter Wahlgang sollte am Samstagnachmittag abgehalten werden. Seit Montag läuft die Wahl des neuen Staatspräsidenten. Die Runden werden fortgesetzt, bis ein Kandidat die absolute Stimmenmehrheit erhält.