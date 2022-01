Nach queeren Outings: Katholische Reformbewegungen fordern Umdenken

Wien – Nach dem Outing von 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Katholischen Kirche in Deutschland als queer fordern auch die katholischen Reformbewegungen in Österreich ein Umdenken der Kirche. Die Diskriminierung aufgrund von Sexualität oder Identität müsse aufhören, hieß es am Samstag in einer Presseaussendung. "Die kirchliche Einmischung in das sexuelle Intimleben lehnen wir entschieden ab."