Schneefall im Nordosten der USA sorgt für Tausende Flugausfälle

Fluggesellschaften hatten laut einem Bericht der New York Times vorsorglich am Freitag für das Wochenende rund 5000 Flüge in der Region und an den Flughäfen von New York abgesagt. In der Millionenmetropole sorgten bis zum Mittag (Ortszeit) rund 15 Zentimeter Neuschnee nur für wenige Streichungen bei Bussen und U-Bahnen. Die Schneefälle sollten bis in die Abendstunden hinein andauern. (dpa)