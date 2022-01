Rechtsaußen-Parteien: Russland bringt Europa an den Rand des Krieges

Madrid/Kiew/Moskau – Die Chefs mehrerer rechter Parteien in Europa haben Russland im angespannten Ukraine-Konflikt scharf kritisiert. "Die militärischen Aktionen Russlands an der Ostgrenze Europas haben an den Rand eines Krieges geführt", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die am Samstag zum Abschluss eines zweitägigen Treffens in Madrid veröffentlicht wurde, wie die Nachrichtenagentur Europa Press und andere spanische Medien berichteten.