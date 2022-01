Meisterlicher VCT siegte gegen Gastgeber TI-wellwasser-volley 3:1

Innsbruck – Es war die Generalprobe für die Play-offs der Damen-Volleyball-Bundesliga – selbst wenn noch Partien im Grunddurchgang ausstehen. Ein starker Gegner und viel Druck beim 58. Duell gegen den Stadtrivalen. Und dem hielt der VC Tirol am USI gestern gegen Gastgeber TI-wellwasser-volley besser stand. Schon in Satz eins machten die Gelb-Blauen bei Block und Angriffen deutlich, dass sie zu den Meisteranwärtern gehören. So wie auch in Durchgang zwei brachten sie ihren Anfangsvorsprung ins Satzfinish, selbst wenn Kapitänin Annalisa Nosko und Co. jeweils vier Satzbälle zum 25:23 und 25:22 brauchten. Doch die TI-Damen steckten nicht auf, Martyna Walter und Co. fassten sich ein Herz und drehten mit 25:19 um. Der VCT war von der Rolle. Die TI-Hoffnungen währten aber nur kurz, eine strittige Entscheidung zu Beginn von Satz vier sorgte für Aufregung. Der VCT besann sich indes, wirkte siegessicherer und zog mit 25:13 zum 3:1-Sieg durch. Weil auch Tabellenführer Linz drei Punkte gegen Graz (und damit den Sieg im Grunddurchgang) holte, blieb die Spitze unverändert.