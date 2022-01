Zwei Tote wegen Sturm "Malik" in Großbritannien: Schäden in Dänemark

Sturm "Malik" richtete in Großbritannien und Dänemark Chaos und Zerstörung an.

Aberdeen/Kopenhagen – In Großbritannien sind mindestens zwei Menschen durch Sturm "Malik" ums Leben gekommen. Ein neunjähriger Bub wurde am Samstag im mittelenglischen Dorf Winnothdale getötet, als ein Baum auf ihn stürzte. Ein Mann, der mit ihm unterwegs war, wurde schwer verletzt. In der ostschottischen Küstenstadt Aberdeen wurde eine 60-jährige Frau von einem herabstürzenden Baum erschlagen, wie die Polizei in dem britischen Landesteil am Samstag mitteilte.