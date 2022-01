Medwedew fordert in Finale Nadal: Ein Verlierer steht bereits fest

Melbourne – Tröstend nimmt Rafael Nadal den enttäuschten Roger Federer in den Arm. In einem packenden Finale von Melbourne hat sich der Spanier gegen den Schweizer durchgesetzt, der bei seiner Dankesrede in Tränen ausbricht. Wir schreiben das Jahr 2009. Der junge Nadal hat noch etliche Glanzpunkte seiner beeindruckenden Tennis-Karriere vor sich, doch dieser Triumph gegen Federer – der sich 2017 in einem denkwürdigen Endspiel revanchierte – blieb sein einziger bei den Australian Open. Zumindest bis heute?