Kasachischer Präsident lehnt internationale Untersuchung ab

© Valery Sharifulin via www.imago-images.de

Ein brennendes Auto bei den Protesten in Almaty.

Nur-Sultan (Astana)/Almaty – Knapp vier Wochen nach den Massenprotesten in Kasachstan hat Staatschef Kassym-Schomart Tokajew eine internationale Untersuchung der Unruhen abgelehnt. Er sehe "keine Notwendigkeit" für eine solche Untersuchung, sagte der 68-Jährige in dem am Samstag von dem staatlichen Sender Chabar ausgestrahlten Interview.