Superstar Brady beendet Football-Karriere: "Geht mit Trophäenkiste"

Tom Brady will offenbar seine Sportkarriere an den Nagel hängen.

Tampa – Tom Brady macht Schluss. Der beste Football-Spieler der Welt beendet seine beeindruckende Karriere. Nach Berichten des US-Sportsenders ESPN würdigte am Samstag auch die National Football League ihr Aushängeschild. "GOAT" (Greatest of all Time), schrieb die NFL auf Twitter und auf der Liga-Homepage hieß es: "TB12 geht mit einer Trophäenkiste voller Auszeichnungen." Der siebenmalige Super-Bowl-Champion war in der vergangenen Woche mit den Tampa Bay Buccaneers gegen die Los Angeles Rams ausgeschieden und hatte seine Zukunft offengelassen.