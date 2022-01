Diskussion um Ende der Wertpapier-Steuer

Wien – Vertreter der heimischen Finanzbranche sprechen sich für eine Befreiung von Vorsorgeprodukten von der Wertpapier-Kapitalertragsteuer aus. Außer zur Altersvorsorge könnte so auch ein Ansparen für eine Pflege begünstigt werden, war der Tenor einer Diskussion am Mittwoch.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hatte in einem Interview eine steuerliche Entlastung für Eigenvorsorge in Aussicht gestellt, aber mit einer Behaltefrist für Wertpapiere, um reiner Spekulation vorzubeugen. Wie dies umgesetzt werden könnte, ist aber umstritten. Aus der Sicht der Finanz- und Steuerrechtprofessorin Sabine Kirchmayr-Schliesselberger von der Uni Wien sollte die Wertpapier-KESt mit einer Altersvorsorge gekoppelt werden. Vertreter der Versicherungsbranche fordern zudem, dass im Falle einer Wertpapier-KESt-Befreiung aliquot auch etwas bei der 4-prozentigen Versicherungssteuer passieren müsse, diese also nach unten angepasst werden müsse. Dann könnte die Bevölkerung, sofern sie sich animieren lasse, vermehrt von besseren Verzinsungen profitieren. Anderer Meinung ist man bei der Arbeiterkammer. Der prämiengeförderten Zukunftsvorsorge, die unter restriktiven Veranlagungsvorschriften leide, sei nur eine kurze Blüte beschieden gewesen, nun sei sie im Abstieg, obwohl noch fast eine Million Verträge laufen, so der AK-Vertreter Dominik Bernhofer.