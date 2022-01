Neue Formation legt stark los: „Hoazatta“ im Anmarsch

Tux – Die Wege der Liebe sind unergründlich – heißt es. Und so ist es auch der Liebe geschuldet, dass sich im hinteren Zillertal die neue Formation der Hoazatta zusammengefunden hat. „Beim traditionellen ,Absperren‘ auf meiner Hochzeit mit Steffi wurde der Grundstein für diese neue Combo gelegt“, verrät Stefan Steindl. Daher auch der Name Die Hoazatta.

Mit der Leichtigkeit einer Jam-Session legen die fünf Burschen los, und das ganz schön beeindruckend mit der Single „Ich will mehr“, die heute auch als Neuvorstellung in der TT-Hitparade an den Start geht. (hubs)