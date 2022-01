Energiepreise weiter im Fokus: Wirtschaft will evaluieren

Angesprochen darauf, dass sie zuletzt bei der Präsentation der großen Wirtschaftsthemen durch die Bundesregierung kaum medial präsent war, entgegnete Schramböck, dass es nicht darum gehe, in der Öffentlichkeit in der ersten Reihe zu stehen. Dass sie nach dem Rücktritt von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) möglicherweise an Einfluss in der Regierung verloren hat, bestritt sie.