Youngsters mit direktem Zug zum Zuhörerherz

Innsbruck – Schmerzlich wird man daran erinnert, dass darüber, was wir uns im Leben vornehmen, letztlich höhere Instanzen entscheiden. Mit dem Juilliard String Quartet sollte am Freitag eines der bekanntesten internationalen Streich-Ensembles in Innsbruck gastieren. Zehn Tage vor dem geplanten Auftrittstermin verlor das Quartett seinen Bratschisten Roger Tapping, der 61-jährig einem Krebsleiden erlag.