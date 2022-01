Michael Häupl: Politische Erinnerungen eines Bürgermeisters

Wien – „Man bringe den Spritzwein“: Natürlich klärt Michael Häupl auf, wie es zu diesem berühmten Sager kam. Es war 2010, als der damalige Wiener SPÖ-Chef und Bürgermeister die Rathauskoalition mit den Grünen besiegelte. Häupl: „Ich rief nicht nach Champagner oder nach teurem italienischen Rotwein, sondern nach einem weißen Spritzer, der ein ziemlich wienerisches Getränk ist.“ Ihm aus dieser Vorliebe einen Vorwurf zu machen, sei absurd. Niemand könne ihm vorwerfen, sich je betrunken in der Öffentlichkeit gezeigt zu haben.

Häupl veröffentlicht morgen unter dem Titel „Freundschaft“ seine politische Autobiografie, die er in Zusammenarbeit mit dem Journalisten Herbert Lackner verfasst hat. Er will nicht mit Enthüllungen punkten. Er nimmt die Leserin und den Leser stattdessen mit auf einen Streifzug durch die jüngere österreichische Geschichte. Er erzählt, wie er als Student in Wien politisiert wurde und wie aus dem Bub vom Land der Bürgermeister des roten Wien werden konnte.