Beinschab-Studien: Von Pfauen, Autos und anderen Studienobjekten

Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – Die Studien der Meinungsforscherin Sabine Beinschab beschäftigen weiterhin die Republik. Wolfgang Peschorn, Chef der Finanzprokuratur, kündigte diese Woche an, prüfen zu lassen, ob das Studien-Geld zurückverlangt werden kann.

Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), dessen Rückzug aus der Politik Ende des vergangenen Jahres maßgeblich mit den Umfragen und Studien Beinschabs in Zusammenhang stand, ließ ausrichten, dass er diese Umfragen weder beauftragt habe noch gewusst habe, dass es solche gibt. Er habe erst durch die Medienberichterstattung Kenntnis davon erlangt. Kurz befindet sich derzeit für seinen neuen Arbeitgeber im Ausland. Er wisse nicht, welchen Mehrwert er davon gehabt hätte, mit Eichhörnchen, Delfinen oder einem hinterhältigen Pfau verglichen zu werden, so Kurz.

Es sind nicht nur die Tiervergleiche, die bei der Lektüre ins Auge stechen, sondern auch der Preis: Mit 156.000 Euro schlägt die 2017 erstellte Studie „Wirtschafts- und Budgetpolitik inklusive Erweiterungen“ (95 Seiten stark, zu finden auf der Homepage bzw. im digitalen Archiv des Finanzministeriums) dem österreichischen Steuerzahler zu Buche. Unter anderem wurde abgefragt, welche Tiere und Automarken mit Politikern und Parteien assoziiert werden. Der Pfau kommt gleich zweimal vor. In Bezug auf Ex-SPÖ-Chef Christian Kern heißt es da: „Ein eitler Pfau, weil er sehr auf sein Aussehen achtet und wie ein Wichtigtuer wirkt.“ Bei Sebastian Kurz (2017 noch Außenminister und nicht ÖVP-Chef) fällt die Assoziation mit dem Pfau noch unfreundlicher aus: „Ist hinterfozig (sic!), will alles übernehmen, geht über Leichen.“

"Katastrophal für die Branche"

Werner Beutelmeyer ist als Marktforscher seit 1990 im Geschäft und hat die Debatte um die Studien aufmerksam mitverfolgt: „Das alles ist katastrophal für unsere Branche und befeuert außerdem den Verlust der Glaubwürdigkeit in staatliche Institutionen“, so der Chef von market (Linz) gegenüber der TT. Sein Institut ist auf quantitative Erhebungen spezialisiert, assoziative Abfragen sind ihm aber aus der qualitativen Forschung ein Begriff: „Das ist von der Methodik her typisch für Helene Karmasin, die lange die erste Adresse für Motivforschung war. Und dort war Sabine Beinschab ja auch tätig“, verweist Beutelmeyer auf die berufliche Vergangenheit der Studienerstellerin.

Abseits der Methodik sieht Marktforscher Beutelmeyer ein anderes Thema im Vordergrund: „Das ist in erster Linie ein Kriminalfall. Interessant ist, welche Geldflüsse es gegeben hat und ob hier versteckte Parteienfinanzierung vorliegt. Also was war der offizielle Auftrag und was wurde tatsächlich geliefert zu welchem Preis?“, bringt Beutelmeyer sein Unbehagen auf den Punkt: „Die ganze Abwicklung ergibt ein Bild, das nichts mit regulärer Marktforschung zu tun hat“, so seine Einschätzung.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt ja wegen des Verdachts, dass Vertraute von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dessen politischen Aufstieg durch manipulierte Umfragen unterstützt und dafür aus Mitteln des Finanzministeriums, also des Steuerzahlers, bezahlt haben könnten. Für Beinschab, die mit der WKStA kooperieren soll, gilt die Unschuldsvermutung.

„Eine Aussage zu den Kosten zu treffen, ist angesichts der Studien-Mischung im Dokument schwierig.“ Elisabeth Pechmann (Beraterin)

Die Kommunikationsberaterin Elisabeth Pechmann war vor der eigenen Firmengründung unter anderem zehn Jahre im Österreich-Führungsteam von Ogilvy & Mather, einer der größten internationalen Agenturen für strategisch geführte Kommunikation. Sie hat sich die 95-Seiten-Studie genau angeschaut. Gegenüber der TT analysiert sie: „Das vom BMF hochgeladene Dokument kombiniert mehrere Studien, die nach Thema, Untersuchungszeitraum und Methodik recht unterschiedlich sind. Das erschwert die Nachvollziehbarkeit von Zweck, Zielsetzung und Kosten.“ Ähnlich äußerte sich der Leiter der Revision im Finanzministerium. Laut Hannes Schuh weist der Auftrag ein „hohes Maß an Unregelmäßigkeit auf“. Medial diskutiert wurde vor allem der erste Teil des Dokuments, die qualitative Studie „Wirtschafts- und Budgetpolitik“.