Hotelgäste in Ohio möglicherweise vergiftet

Marysville – Eine Reihe on Hotelgästen in Marysville im US-Staat Ohio sind möglicherweise Opfer einer nicht näher genannten Vergiftung geworden. Insgesamt seien 14 Menschen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, berichteten örtliche Medien am Samstag (Ortszeit). Der Gesundheitszustand von sieben Menschen sei kritisch.