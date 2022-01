Volksbefragung: Drei Viertel der Gschnitzer lehnen Campingplatz ab

So soll der neue Campingplatz in Gschnitz aussehen. Bei der Volksbefragung lehnte die Mehrheit der Bevölkerung das Projekt ab.

Gschnitz – In Gschnitz soll ein Campingplatz entstehen. Was die Einheimischen von dem Projekt halten, konnten sie bei einer Volksbefragung am heutigen Sonntag kundtun. Das Votum fiel eindeutig aus: Drei Viertel der Wahlbeteiligten lehnen den Campingplatz ab.