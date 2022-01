Kolonne zu spät gesehen: Unfall vor Mautstelle Schönberg

Schönberg – Bei einem Unfall auf der Brennerautobahn sind am Sonntag sechs Personen, darunter zwei Kinder, verletzt worden. Um 10.20 Uhr fuhr ein Pkw-Lenker kurz vor der Hauptmautstelle in Schönberg in Richtung Süden. In der unübersichtlichen Linkskurve übersah der 29-Jährige die vor ihm stehende Kolonne. Er konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf einen anderen Pkw auf. Dieser wiederum wurde auf einen weiteren Pkw geschoben.