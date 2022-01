Rauch stieg auf Brennerautobahn aus Motorhaube: Auto brannte aus

Mühlbachl – Mit dem Schrecken, aber körperlich unversehrt, sind zwei Autoinsassen am Sonntag auf der Brennerautobahn davon gekommen. Ein Italiener (78) bemerkte gegen 9.50 Uhr bei der Fahrt nach Süden etwa auf der Höhe von Mühlbachl, wie Rauch aus dem Motorraum seines Autos aufstieg. Er lenkte das Fahrzeug in eine Ausweiche und flüchtete ebenso wie seine Beifahrerin aus dem Pkw. Kurz darauf begann der Wagen zu brennen und stand bald in Vollbrand. Die Feuerwehren Matrei und Schönberg löschten die Flammen, konnten jedoch ein Ausbrennen nicht verhindern. Beide Richtungsfahrbahnen mussten wegen starken Rauchs vorübergehend komplett gesperrt werden. (TT.com)