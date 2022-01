Linke "Grenzen töten"-Demo in Innsbruck verlief friedlich

Innsbruck – Rund 1000 Personen haben am Sonntagnachmittag friedlich gegen die Flüchtlingspolitik der Regierung und für Aufnahmen von geflüchteten Menschen demonstriert. Ein Sprecher der Polizei berichtete von einigen Übertretungen laut dem Pyrotechnikgesetz. Zudem hätten Demonstranten zwei Farbbeutel auf die ÖVP-Zentrale geworfen. Insgesamt sei die Demonstration, die unter dem Titel "Grenzen töten" lief, aber "recht friedvoll" verlaufen, so die Einsatzkräfte.

Der Zug – der laut Polizei aus rund 800, laut Veranstaltern aus rund 1.200 Personen bestand – nahm kurz vor 15 Uhr seine Route durch die Innenstadt und löste sich gegen 17 Uhr am Landhausplatz auf. Die Menschen skandierten klassische linke Parolen in unterschiedlichen Sprachen. Es ging vorrangig um die Solidarität mit Geflüchteten, aber auch um Antikapitalismus und Kritik an der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache sowie der Polizei.