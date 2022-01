Betrunkener schleifte in Vils Straßenlaterne mit Auto mit

Vils – Ein offensichtlich betrunkener Autofahrer hat am Sonntagvormittag in Vils für einen Unfall gesorgt. Gegen 11.35 Uhr fuhr der Mann auf der L69, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Er fuhr mit dem Auto gegen eine Straßenlaterne und schleifte diese noch einige Meter mit, bevor er stehen blieb. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt ins Krankenhaus Füssen gebracht. Er verweigerte einen Alkoholtest. (TT.com)