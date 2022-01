Friedliche Demo gegen Asylpolitik in Innsbruck: Viel Polizei, kaum Anzeigen

Etwa 800 Menschen nahmen an der Demonstration gegen die Asylpolitik teil.

Innsbruck – Die Polizei war bestens vorbereitet, die Innsbrucker Innenstadt glich einer Festung. 420 Beamte, darunter auch die Wiener WEGA, standen am Sonntag bereit, um Gewalttätigkeiten bei den erwarteten Demonstrationen zu verhindern. Insbesondere sollte vermieden werden, dass Impfkritiker und die Teilnehmer der „Grenzen töten“-Demo aneinander geraten. Tatsächlich gab es Hinweise, dass sich auch die Gegner der Corona-Maßnahmen zwei Tage vor der Einführung der Impfpflicht zu einem – nicht angemeldeten – Protestmarsch formieren. „Um von den (linken) Berufsdemonstranten zu lernen“, hieß es spöttisch auf der Messenger-Plattform „Telegram“. Doch der Aufruf blieb weitgehend ohne Wirkung. Nur vereinzelt ließen sich Impfgegner in der Innenstadt blicken.

Für etwas Brisanz sorgte allerdings ein weiterer Umstand: Die „Grenzen töten“-Demo war nur die Neuauflage einer Kundgebung, die vor genau einem Jahr unter demselben Motto stattfand. Und damals ziemlich aus dem Ruder lief. Weil die Mindestabstände nicht eingehalten wurden, löste die Polizei die Demo in der Templstraße unter dem Einsatz von Tränengas auf. 15 Teilnehmer wurden festgenommen.

Davon konnte gestern keine Rede sein. Es war gegen 14 Uhr, als sich die Demonstranten symbolträchtig in der Templstraße einfanden. Auch einige Politiker wie Landesrätin Gabriele Fischer waren anwesend. Nach den Eröffnungsreden gegen die Asylpolitik Österreichs und der EU zogen laut Polizei 800 meist junge und fast ausnahmslos maskierte Teilnehmer durch die Innenstadt. Angeführt wurde der Zug wie schon im Vorjahr vom „Schwarzen Block“. Wie von Veranstalter Nick Grüner (Sozialistische Jugend) versprochen, verlief der Protestmarsch friedlich. Keine Schmähgesänge gegen die Polizei, nur die Rauchbomben, die den Schwarzen Block zeitweise in Rot und Lila hüllten, waren gegen die Vorschriften. Und die zwei, drei Farbbeutel, die gegen Ende des Marsches auf die Fassade der ÖVP-Zentrale in der Fallmerayerstraße klatschten.