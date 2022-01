Unbekannter brach in Geschäft in Stanzach ein und stahl Tourenski

Stanzach – Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag schlug ein Unbekannter in einem Geschäft in Stanzach die Fensterscheibe ein, gelangte so in das Innere des Geschäftes und durchsuchte die Räumlichkeiten. Schließlich erbeutete er ein Paar Tourenski, einige Kleidungsstücke sowie etwas Münzgeld aus einer aufgebrochenen Kasse. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. (TT.com)