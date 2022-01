11,7 Millionen Euro bislang fürs Impfen in Tirol ausgegeben

Was die bis dato angefallenen Kosten der landesweiten Aktion „Tirol impft“ betrifft, so bestätigt das Land, dass sich die abgerechneten Kosten (Stand: 31. Dezember 2021) auf rund 11,7 Millionen Euro belaufen. Drei Viertel davon betreffen Personalkosten. Allen voran jene zum Betrieb der eingerichteten Impfzentren (Ärzte, sonstiges Gesundheits- und Verwaltungspersonal sowie Sicherheits- und Ordnerdienste). Der Rest verteile sich auf die anfallenden Miet- und Verpflegungskosten für die Impfzentren sowie Kosten im Zusammenhang mit der Anschaffung von Schutzmaterialien, aber auch die dazugehörige Internet-Plattform und anderwertige Informations- und Aufklärungsmaßnahmen. Das Land hält aber fest, dass selbige Kosten jeweils nur vorfinanziert werden müssten und später mit dem Bund gegenverrechnet würden.

Aktuell, so das Land, seien in der Altersgruppe ab 18 Jahren 80 Prozent der in Tirol mittels Hauptwohnsitz gemeldeten Personen vollimmunisiert. Das heißt, sie verfügen über ein gültiges Impfzertifikat („Grüner Pass). 125.000 Personen in dieser Altersgruppe seien entweder noch nicht geimpft bzw. würden noch nicht im E-Impfpass aufscheinen. Wiederum 36.000 ungeimpfte Personen über 18 Jahre haben aktuell einen Genesenenstatus – für diese werde die Impfpflicht erst nach Ablauf einer 180-Tage-Frist schlagend.