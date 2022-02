Impfpflicht, VP-Spekulationen und Strompreise: Das war „Tirol Live"

Gesundheitsminister Mückstein (Grüne) will weiterhin vorsichtig öffnen. Ein Ende der Corona-Maßnahmen sei in Österreich denkbar, wenn eine ausreichend hohe Immunisierung von 85 bis 90 Prozent erreicht werde, sagte er am Montag bei „Tirol Live“. Das sei auch der Hintergrund der Impfpflicht. Diese tritt formell ab 1. Februar in Kraft.