Comeback nach EM-Drama: Eriksen unterschrieb Vertrag bei Brentford

Christian Eriksen feiert sein Comeback in der Premier League.

London - Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen ist mehr als ein halbes Jahr nach seinem dramatischen Zusammenbruch bei der EM zurück im Fußball-Geschäft - und spielt wieder in der Premier League. Wie erwartet heuerte der 29-Jährige bei Aufsteiger FC Brentford an. Das gab der Club aus London am Montag bekannt.