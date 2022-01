„Freiheiten-Gesetz“: Johnson will zügig Kapital aus Brexit schlagen

London – Mit einem neuen „Brexit-Freiheiten-Gesetz“ will der britische Premierminister Boris Johnson die Veränderung übernommener EU-Regeln erleichtern. Damit würden die bürokratischen Kosten für britische Unternehmen um eine Milliarde Pfund (1,2 Mrd Euro) sinken, kündigte die Regierung in London am Montag an. Großbritannien hatte nach dem Brexit der Einfachheit halber viele EU-Gesetze übernommen. Johnson hatte aber angekündigt, alle Regeln zu ändern oder aufzuheben, die „nicht richtig sind für das Vereinigte Königreich“. Stattdessen solle „gesunder Menschenverstand“ in die Gesetze zurückkehren.