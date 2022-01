Berlusconi verließ nach acht Tagen Mailänder Klinik

Rom – Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi hat am Montag die Mailänder Klinik "San Raffaele" verlassen, in der er seit acht Tagen wegen einer schweren Harnwegsinfektion in Behandlung war. Dies berichteten italienische Medien. Wegen der Infektion habe sich Berlusconi einer schweren Behandlung unterziehen müssen, auf die er gut reagiert habe, berichteten seine Mitarbeiter.