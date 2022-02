Tiroler Fitnessidee EasyMotionSkin weiter erfolgreich

CEO Jürgen Baltes, Zehnkämpfer Kai Kazmirek, Unternehmer Christian Jäger in der Seefelder Zentrale (v. l.).

Seefeld – In der operativen Zentrale des EMS-Herstellers in Seefeld freut man sich über den Besuch aus Deutschland – Leichtathlet Kai Kazmirek greift, wie viele Spitzensportler weltweit, zu EasyMotionSkin. „Eine bedeutsame Zielgruppe sind jedoch Menschen, die wenig oder keinen Sport betreiben, aber etwas für ihre Gesundheit tun möchten. Für sie ist EasyMotionSkin ideal, um mühelos einen Einstieg in ein gesünderes Leben zu finden – und die Motivation zu mehr Bewegung folgt durch das verbesserte Körpergefühl meist ganz von selbst“, sagt EasyMotionSkin-CEO Jürgen Baltes.