„Feige Ausrede“ Meinungsfreiheit: Front gegen Antisemitismus bei Corona-Demos

Wien – „Es ist nie notwendig, sich antisemitisch zu betätigen, um irgendetwas in der Welt zu zeigen. Es ist eine Schande, so etwas zu tun“, sagt Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG). Mit Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) präsentierte Deutsch gestern den ersten Umsetzungsbericht der im Vorjahr verabschiedeten Nationalen Strategie gegen Antisemitismus. Beide kritisierten scharf, dass bei Demos von Corona-Maßnahmengegnern Davidsterne und „Impfen macht frei“-Schilder auftauchen – und dies von FPÖ-Politikern verteidigt wird.

Die IKG betreibt eine Meldestelle für antisemitische Vorfälle. Die endgültigen Zahlen für das Vorjahr will Deutsch erst in den kommenden Wochen vorlegen. Schon im ersten Halbjahr 2021 waren es aber 562 Meldungen und damit doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2020. Deutsch geht davon aus. dass am Ende „verrückt hohe“ Zahlen stehen werden.