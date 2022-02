Gewalttat in Graz: Mann tötete Mutter, Bruder und sich selbst

Polizei am Schauplatz eines Gewaltverbrechens in Graz .

Graz – Ein Mann (60) hat Dienstagfrüh in einem Mehrparteienhaus in Graz-St. Leonhard seinen Bruder (58), die Mutter (81) und sich selbst getötet. Über das Motiv wollte die Polizei vorerst keine Angaben machen. Die Tat dürfte mit einer Schusswaffe verübt worden sein, in der Wohnung seien – legal – mehrere Schusswaffen aufbewahrt worden. Der Mann hatte gegen 7.15 Uhr den Polizeinotruf verständigt und sein Vorhaben angekündigt.