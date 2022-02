Zeit des Improvisierens: Höchstmögliche Flexibilität wird bei WSG großgeschrieben

Wattens – Es schneit in Tirol. Das ist natürlich auch WSG-Trainer Thomas Silberberger nicht entgangen. „Das war ja zu erwarten“, zuckte der „Silbi“ mit den Schultern. Es war aber bezeichnend, dass Frau Holle ihre Kissen genau einen Tag vor dem ersten Testspiel auf heimischen Boden so kräftig schüttelte, denn heute (17 Uhr, Kunstrasen Gernot-Langes-Stadion) wäre ein Match gegen Regionalligist Wörgl geplant. Mit Blick auf die prognostizierten Neuschneemengen und in Ermangelung einer Rasen-Heizung – die gibt’s nur im Innsbrucker Tivoli – bleibt’s vorerst aber beim Konjunktiv.