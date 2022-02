Stadtstraße: Polizei begann mit der Räumung des Protestcamps

Wien – Die Polizei hat am Dienstag in der Wiener Donaustadt mit der Räumung des Protestcamps von Umweltschützern auf der geplanten Baustelle der Stadtstraße begonnen. Zwölf Aktivisten waren anwesend, sie kamen der Aufforderung, das Gelände freiwillig zu verlassen, nicht nach. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt, außerdem sämtliche Öffentlichen Verkehrsmittel rund um die Baustelle unterbrochen.

"Es haben sich Leute angekettet", sagte Dittrich. Und: "Das wird man mit der gebotenen Ruhe auflösen und die Aktivisten maßhaltend wegbringen." Um etwaige Sympathisanten am Kommen zu hindern - die Aktivisten mobilisierten am Vormittag über verschiedene Kanäle - wurde der Ort des Einsatzes großräumig abgesperrt.

So schnell aufgeben wollen die Aktivisten aber nicht, wie Lena Schilling vom Jugendrat und Sprecherin von LobauBleibt gegenüber der APA ankündigte: "Wir wollen auf jeden Fall passiven Widerstand leisten." Auch Schilling rief zu einer Solidaritätskundgebung auf. "Wir versuchen jetzt alles, was geht hinzumobilisieren." Dem Aufruf schloss sich unter anderem die Umweltschutzorganisation Global 2000 an, zeitgleich wurde die Räumung massiv kritisiert.

Die MA 28 als Projektbetreiber will nach der Räumung rasch mit den Bauarbeiten fortfahren, kündigte sie in einer Aussendung an: "Wir haben als Stadt Wien auf sämtlichen Ebenen seit Oktober versucht, in Gespräche mit den Besetzerinnen und Besetzern zu kommen. Es gab dazu unzählige Angebote, leider ohne Erfolg. Auch wir hätten uns eine friedliche Lösung gewünscht", meinte Thomas Keller, Abteilungsleiter der für den Straßenbau zuständigen MA 28. Die Räumung sei nun "unausweichlich, da der Bau an behördliche Auflagen gebunden ist". (APA)