14-Jährige wehrte sich in Innsbruck gegen sexuellen Übergriff: Zeugen gesucht

Innsbruck – Nur knapp entging am 21. Jänner eine 14-Jährige einer Vergewaltigung in Innsbruck. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befand sie sich an jenem Freitag gegen 19.10 Uhr in der Radetzkystraße, als ihr ein Unbekannter plötzlich die Oberbekleidung herunterreißen wollte.