Täglich Millionen von Spielern: „New York Times" kauft „Wordle"-Spiel

New York – Die US-Zeitung New York Times hat das populäre Spiel „Wordle" gekauft. Der Medienkonzern zahlte laut eigenen Angaben vom Montag einen „Preis im niedrigen siebenstelligen Bereich" an den Entwickler des Spiels, den Ingenieur Josh Wardle. Das Spiel besteht darin, jeden Tag ein Wort mit fünf Buchstaben in nur sechs Versuchen zu erraten. Es hatte innerhalb weniger Wochen mehrere Millionen Spieler angezogen.