85-jähriger Fußgänger in Fulpmes von Auto erfasst und schwer verletzt

Fulpmes – In Fulpmes wurde am Dienstag ein Fußgänger von einem Auto erfasst. Der 81-jährige Lenker des Fahrzeugs wollte am Ende einer Einbahnstraße nach links abbiegen, als er den Fußgänger zu spät erkannte. Trotz Vollbremsung konnte er auf der winterlichen Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den 85-jährigen Mann.