Raubüberfall im O-Dorf: Täter nach wie vor auf der Flucht

Innsbruck – Am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, wurde ein 56-Jähriger beim Versuch, Suchtmittel zu erwerben, Opfer eines Raubüberfalls. Der Mann war einer unbekannten, männlichen Person in eine Tiefgarage in der An-der-Lan-Straße gefolgt, wo es zur Transaktion kommen sollte.