Anhänger von Sattelzug geriet auf Autobahn bei Wattens in Brand

Wattens – Der Anhänger eines Sattelzuges ist am Dienstag auf der Inntalautobahn (A12) bei Wattens in Brand geraten. Der Lenker, einer 45-jähriger Ungar, hatte zuvor Rauch an der hinteren, linken Seite des Anhängers bemerkt. Daraufhin lenkte er den Sattelzug auf den Pannenstreifen. Der Ungar sowie Beamte der Streife der Landesverkehrsabteilung versuchten mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen. Dies gelang jedoch erst durch die Feuerwehr Schwaz.