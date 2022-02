Wegen Schneefahrbahn: 24-Jähriger krachte in Jenbach auf Hausmauer

Der Lenker des Fahrzeugs verletzte sich schwer am rechten Fuß.

Jenbach – Am Dienstag kam es in Jenbach zu einem Unfall, als ein 24-Jähriger auf schneebedeckter Straße die Kontrolle über sein Auto verlor und in einer Linkskurve von der Straße abkam. Das Auto krachte gegen die Hausmauer und ein Garagentor eines Mehrparteienhauses.