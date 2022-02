Haie setzten im direkten Duell mit Pustertal eine deutliche Duftmarke

Die Frage vor den letzten 20 Minuten schien sich in erster Linie darum zu drehen, wen (Huntebrinker oder Dostie) man zum „Man of the Match“ auszeichnen soll. Pustertal verkürzte aber nach nur 48 Sekunden auf 5:3. Die weiteren Bemühungen, noch einmal heranzukommen, verebbten spätestens bei HCI-Goalie Tom McCollum. Stattdessen traf Nico Feldner zum 6:3-Endstand. So fuhren die Haie im vierten Saisonduell mit den Wölfen den so extrem wichtigen zweiten Saisonsieg ein, der gleichzeitig wieder für den Sprung in die Top Ten sorgte. Der Kampf geht weiter, denn es folgt ein schwerer Auswärtsdoppelpack in Wien (Freitag) und Znojmo (Samstag).