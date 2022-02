Man gönnt sich ja sonst nichts im Jenseits: "Paganini" im Kellertheater

Innsbruck – In Mozarts Oper „Don Giovanni“ prahlt Leporello, getreuer Diener der Titelfigur, eine berühmte Arie lang über die unzähligen Liebschaften seines Chefs. In „Paganini“, einem von Autor Michael Korth in witzigen Worten erdachten Theater-Einakter, rattert die Hauptfigur gleich selbst den Katalog seiner Verflossenen herunter, der Reihe nach, alphabetisch. Schon beim Buchstaben A folgt ein Sammelsurium an Frauen(namen), die Paganini beglückt haben will. Wenn er denn meint, damit Eindruck schinden zu können ...