Autofahrerin fuhr am Rande von Demo in Bregenz auf Polizisten los

Bregenz – Eine 51 Jahre alte Frau ist am frühen Dienstagabend in Bregenz am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit ihrem Auto auf drei Polizisten losgefahren. Die Beamten mussten laut Polizei zur Seite springen, damit sie nicht überfahren wurden, blieben aber unverletzt. Die Autofahrerin war im Fließverkehr stehengeblieben, um ihre Sympathie mit den Demoteilnehmern kundzutun. Die Beamten wollten sie deshalb kontrollieren.