Gut zu wissen: Was die Einstufung von Atomkraft als „grün“ bedeutet

Brüssel – Sind Atomkraft und Gas gut für das Klima? Nach Ansicht der EU-Kommission zumindest vorübergehend. Am heutigen Mittwoch präsentiert die Brüsseler Behörde ihren finalen Text zur sogenannten Taxonomie, der Investitionen in Gas und Atomkraft künftig als klimafreundlich einstufen und damit die Klimawende ankurbeln soll. Umweltfaktoren haben nämlich für Firmenbewertungen, Finanzprodukte und Finanzinstrumente stark an Bedeutung gewonnen.