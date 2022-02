Mehr Menschlichkeit für die Crashtest-Dummys

Schon seit Jahrzehnten nehmen so genannte Crashtest-Dummys in Autos Platz, damit die Sicherheit des Fahrzeugs überprüft werden kann. Um den Insassenschutz von Jahr zu Jahr kontinuierlich zu verbessern, wird nicht nur bei den Pkw an verschiedenen Schrauben gedreht. Auch die Attrappen – so die Übersetzung aus dem Englischen für Dummys – werden zunehmend menschlicher.